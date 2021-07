Covid, salgono i positivi (la maggior parte nel Pescarese) ma non c'è nessuno in terapia intensiva

Per quanto riguarda i contagi da coronavirus in Abruzzo, il bollettino della Regione segnala oggi 85 nuovi casi di età compresa tra 1 e 85 anni, la maggior parte dei quali nel Pescarese (46). Il numero dei positivi, dunque, torna a salire.

Nessun decesso, invece, nelle ultime 24 ore, mentre si registra un nuovo guarito. Eseguiti 2197 tamponi molecolari e 3962 test antigenici. Sono 24 i pazienti ricoverati in area medica (+2), 0 in terapia intensiva (-1) e 1178 quelli che si trovano attualmente in isolamento domiciliare (+83).