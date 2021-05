Coronavirus in Abruzzo, 15 nuovi positivi e 73 guariti nelle ultime 24 ore

183 pazienti (+5 rispetto a ieri) sono ricoverati in terapia non intensiva; 17 (invariato rispetto a ieri con 0 nuovi ingressi) si trovano in terapia intensiva e gli altri 5708 (-68 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare