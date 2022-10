Coronavirus in Abruzzo: 2 decessi, scendono i ricoveri in terapia intensiva

Secondo gli ultimi dati sui contagi da Coronavirus in Abruzzo oggi si registrano 1.683 nuovi casi di positività al Covid, con 1.108 guariti e 2 decessi (una 76enne e un altro morto risalente ai giorni scorsi ma comunicato soltanto adesso dalla Asl). È quanto comunica, in una nota, l’assessorato regionale alla sanità.



Dei positivi odierni, 375 sono residenti o domiciliati in provincia di Pescara. Inoltre 163 pazienti (+4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica, mentre 1 (-1 rispetto a ieri) si trova in terapia intensiva e i restanti sono in isolamento domiciliare. Eseguiti 1.192 tamponi molecolari (2.496.167 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 7.441 test antigenici (4.405.256).