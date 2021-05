Covid in Abruzzo, i numeri delle ultime 24 ore: scendono ancora le persone ricoverate

Sono confortanti i numeri delle ultime 24 ore per quanto riguarda il Covid in Abruzzo: oggi, sabato 1° maggio, secondo quanto fa sapere la Regione scendono ancora le persone ricoverate mentre si registrano soltanto 5 decessi. I guariti sono 60457 (+25).

I nuovi casi di positività al coronavirus ammontano a 226, tutti di età compresa tra 2 e 94 anni, di cui 7 nel Pescarese (è il numero più basso rispetto alle altre province). Complessivamente sono stati eseguiti 4775 tamponi molecolari e 3115 test antigenici. Sono 348 i ricoverati in area medica (-26), con 32 ricoverati in terapia intensiva (-4) e 8519 in isolamento domiciliare (+226).