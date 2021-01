Coronavirus in Abruzzo, 285 nuovi positivi e 8 deceduti nelle ultime 24 ore. Lo comunica la Regione Abruzzo. I nuovi casi, di cui 99 nel Pescarese, sono tutti di età compresa tra 1 e 100 anni.

Complessivamente sono stati effettuati 3636 tamponi molecolari. Sono 26438 i guariti (+11), con 11552 attualmente positivi (+266). 443 i ricoverati in area medica e 38 i ricoverati in terapia intensiva (-3). Infine, 11071 persone si trovano in isolamento domiciliare (+269).