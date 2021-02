Coronavirus, boom di nuovi contagi: 509 casi accertati, più di 300 sono nel Pescarese

Sono quattro i nuovi decessi accertati nelle ultime 24 ore come fa sapere il servizio prevenzione e tutela della salute della Regione

Sono 509 i nuovi contagi da Coronavirus accertati in Abruzzo nelle ultime 24 ore. Lo ha fatto sapere il servizio prevenzione e tutela della salute della Regione. La distribuzione sul territorio è la seguente:

46 provincia dell'Aquila

103 provincia di Chieti

303 provincia di Pescara

72 provincia di Teramo

16 casi con residenza in accertamento

Eseguiti complessivamente 4957 tamponi molecolari e 3114 antigenici. Sono 4 i nuovi deceduti accertati, 32918 guariti (+178), 10552 attualmente positivi (+326), 461 ricoverati in area medica (+8), 49 ricoverati in terapia intensiva (+1), 10042 in isolamento domiciliare (+317).