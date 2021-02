Coronavirus in Abruzzo, 276 nuovi casi e altri 10 decessi nelle ultime 24 ore

Aggiornamenti sul coronavirus in Abruzzo, si sono registrati 276 nuovi casi e altri 10 decessi nelle ultime 24 ore. Lo fa sapere l’assessorato regionale alla sanità. Dei nuovi positivi (tutti tra 1 e 95 anni) quelli con meno di 19 anni sono 58, tra cui 2 nel Pescarese. I dimessi/guariti sono 282 in più rispetto a ieri.

Dall’inizio dell’emergenza, si sono avuti complessivamente in Abruzzo 44464 casi positivi al Covid, con un totale di 640431 tamponi molecolari (+3669) e 88453 test antigenici (+2770). Il bilancio dei pazienti morti sale a 1498 (età compresa tra 57 e 94 anni, di cui 9 in provincia di Pescara). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo, al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 10226.

Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari al 4.2%. 453 pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in terapia non intensiva, 48 (+1 rispetto a ieri con 5 nuovi ricoveri) in terapia intensiva e 9725 (-19 rispetto a ieri) si trovano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.