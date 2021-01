Coronavirus in Abruzzo, il bollettino: 343 nuovi casi e 7 decessi nelle ultime 24 ore

Coronavirus in Abruzzo, il bollettino odierno segnala 343 nuovi casi e 7 decessi nelle ultime 24 ore. Lo fa sapere l’assessorato regionale alla sanità. Dei nuovi positivi, di età compresa tra 5 mesi e 95 anni, quelli con meno di 19 anni sono 86 (40 nel Pescarese), per un totale di 42059 casi registrati nel nostro territorio dall’inizio dell’emergenza, di cui 9014 sono residenti o domiciliati nel Pescarese.

I dimessi/guariti sono 332, per un totale di 30538. I pazienti deceduti sono complessivamente 1453 (di età compresa tra 56 e 86 anni, 1 nella nostra provincia). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati, sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 10068 (+2 rispetto a ieri).

Finora sono stati eseguiti 612639 tamponi molecolari (+3848 rispetto a ieri) e 55785 test antigenici (+1505 rispetto a ieri). Il tasso di positività è pari al 6.4%. 389 pazienti (-10 rispetto a ieri) sono ricoverati in terapia non intensiva e 40 (invariato rispetto a ieri con 4 nuovi ricoveri) in terapia intensiva; gli altri 9639 (+12 rispetto a ieri) si trovano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.