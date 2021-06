Covid, dati sempre migliori: 29 casi e nessun decesso, un solo paziente in terapia intensiva

I nuovi guariti sono 7, per un totale di 71220. Infine 26 persone sono ricoverate in area medica (+1) e 1002 si trovano in isolamento domiciliare (+21)

Dati sempre migliori per quanto riguarda la situazione dei contagi da Coronavirus in Abruzzo: oggi, infatti, si registrano 29 nuovi casi di positività al Covid (tra 5 mesi e 77 anni, di cui uno nel Pescarese) e nessun decesso, con un solo paziente ricoverato in terapia intensiva.

Lo comunica la Regione. Complessivamente sono stati eseguiti 1927 tamponi molecolari e 2743 test antigenici. I nuovi guariti sono 7, per un totale di 71220. Infine 26 persone sono ricoverate in area medica (+1) e 1002 si trovano in isolamento domiciliare (+21).