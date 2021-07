Coronavirus in Abruzzo, 6 nuovi positivi e 27 guariti. Nessun decesso

Nuovo aggiornamento sui contagi da Coronavirus in Abruzzo, con 6 nuovi casi (di età compresa tra 17 e 83 anni) e 27 guariti registrati nelle ultime 24 ore. Lo comunica l’assessorato regionale alla sanità. Nessun decesso. Gli attualmente positivi (calcolati sottraendo, al totale dei casi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1180. 18440 sono residenti o domiciliati in provincia di Pescara.



25 pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica, nessuno (invariato rispetto a ieri) è in terapia intensiva e gli altri 1155 (-23 rispetto a ieri) si trovano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Eseguiti(1247029 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 461 test antigenici (565977). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari allo 0.47%.