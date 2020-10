Coronavirus: calano i contagi giornalieri in Abruzzo, due i nuovi decessi

Sono 234 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime 24 ore. Lo ha fatto sapere il servizio prevenzione e tutela della salute della Regione. Complessivamente sono stati accertati dall'inizio della pandemia 7325 casi positivi. Gli infetti delle ultime 24 ore hanno età fra i 2 e 90 anni, e 114 sono riferibili a focolai già noti.

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 46, di cui 12 in provincia dell'Aquila, 4 in provincia di Pescara, 10 in provincia di Chieti e 20 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi e sale a 503 (si tratta di una 85enne e un 79enne della provincia di Teramo).

228 pazienti (+20 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 16 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 3285 (+133 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 3293 dimessi/guariti (+79 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 3529 (+153 rispetto a ieri). In totale sono stati eseguiti complessivamente 259623 tamponi, di cui 3299 nelle ultime 24 ore.

A livello territoriale, del totale dei casi positivi, 1761 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+98 rispetto a ieri), 1516 in provincia di Chieti (+47), 2356 in provincia di Pescara (+35), 1588 in provincia di Teramo (+62), 53 fuori regione (invariato) e 51 (-8) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.