Coronavirus in Abruzzo, 68 nuovi positivi e 2 decessi nelle ultime 24 ore

Nessun guarito. 178 persone sono ricoverate in area medica (-1), 17 in terapia intensiva (invariato) e 5776 in isolamento domiciliare (+71)

Coronavirus in Abruzzo, il bollettino odierno segnala 68 nuovi positivi e 2 decessi nelle ultime 24 ore. I nuovi casi, di cui 5 nel Pescarese, hanno un'età compresa tra 2 e 94 anni.

In tutto sono stati eseguiti 3013 tamponi molecolari e 1300 test antigenici. Nessun guarito. Infine 178 persone sono ricoverate in area medica (-1), 17 in terapia intensiva (invariato) e 5776 in isolamento domiciliare (+71).