Coronavirus in Abruzzo, il bollettino domenicale: 353 nuovi casi e 9 decessi nelle ultime 24 ore

Il bollettino domenicale relativo alla situazione Coronavirus in Abruzzo segnala 353 nuovi casi e 9 decessi nelle ultime 24 ore. Tra i nuovi pazienti positivi al Covid, 99 sono residenti nel Pescarese. Sono stati effettuati 5523 tamponi molecolari e 2381 test antigenici.

I nuovi casi hanno un'età compresa tra 7 mesi e 105 anni. I guariti sono 35, per un totale di 49327 dall’inizio dell’emergenza, mentre gli attualmente positivi salgono a 11182 (+309). Di questi, 671 sono ricoverati in area medica (+3), 85 in terapia intensiva (+2) e 10426 in isolamento domiciliare (+304).