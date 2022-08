Coronavirus in Abruzzo: 1 decesso, salgono i ricoveri

Secondo gli ultimi dati sui contagi da Coronavirus in Abruzzo, oggi si registrano 1.000 nuovi casi di positività al Covid, nonché 1 decesso: si tratta di un uomo di 90 anni.

I guariti, invece, sono 773. Eseguiti 1.070 tamponi molecolari e 3.709 test antigenici. Per quanto riguarda i ricoveri, 174 pazienti si trovano in area medica (+1) mentre 6 sono in terapia intensiva (invariato). Dei positivi odierni, 298 sono residenti nella provincia di Pescara.