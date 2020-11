Altri 641 casi di Covid accertati e 9 decessi registrati in Abruzzo

Salgono ancora i contagi in Abruzzo: registrati 641 nuovi casi di Covid, mentre sono 9 i decessi. Lo fa sapere l'assessorato regionale alla sanità. Dall'inizio dell'emergenza sono in tutto 21.193 i positivi al Coronavirus, mentre sono stati eseguiti complessivamente 357.482 test (+4.600 rispetto a ieri).

I nuovi casi hanno un'età compresa tra 1 e 98 anni. Nella nostra provincia i positivi con età inferiore ai 19 anni sono 11. Del totale dei casi positivi, 4324 sono residenti o domiciliati nel Pescarese (+124). Nel numero dei positivi sono compresi anche 6091 dimessi/guariti (+250 rispetto a ieri).



Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo, al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 14390 (+382 rispetto a ieri). 621 pazienti (+31 rispetto a ieri) sono ricoverati in terapia non intensiva, 65 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva; 13704 (+352 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.