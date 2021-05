In Abruzzo 112 nuovi positivi su 6568 tamponi: un decesso accertato e 105 guariti

Sono 112 i nuovi contagi da Coronavirus accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Lo ha fatto sapere il servizio prevenzione e tutela della salute della Regione. L'età dei nuovi casi va da 1 a 97 anni, e sono così distribuiti sul territorio: 38 provincia dell'Aquila, 39 in provincia di Chieti, 12 in provincia di Pescara e 3 residenti fuori regione.

Eseguiti complessivamente 6568 tamponi di cui 4182 tamponi molecolari e 2386 test antigenici. Un decesso accertato nelle ultime 24 ore, 105 nuovi guariti. Gli attualmente positivi sono 6892 attualmente positivi (+6), 205 ricoverati in area medica (-10), 19 ricoverati in terapia intensiva (invariato), 6668 in isolamento domiciliare (+16).