Coronavirus: 104 casi e 4 nuovi ricoveri in ospedale (2 in terapia intensiva) nelle ultime ore

Il bollettino odierno sul Coronavirus diramato dalla Regione Abruzzo segnala 104 casi e 4 nuovi ricoveri in ospedale nelle ultime 24 ore. Nessun decesso registrato, mentre sale a 72972 il numero dei guariti (+68).

I nuovi positivi, di cui 42 nel Pescarese, hanno tutti un'età compresa tra 2 e 87 anni. Eseguiti 2815 tamponi molecolari e 5537 test antigenici. 50 persone sono ricoverate in area medica (+2), 5 in terapia intensiva (+2) e 1915 si trovano in isolamento domiciliare (+32).