Coronavirus in Abruzzo: scendono i ricoveri in ospedale, salgono quelli in terapia intensiva

Secondo il bollettino odierno diramato dall'assessorato regionale alla sanità, in Abruzzo si registrano 5 decessi tra i 68 e i 98 anni, 1.142 guariti e 1.135 nuovi casi. Di questi, 230 pazienti (-8 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica, mentre 9 (+1 rispetto a ieri) si trovano in terapia intensiva e i restanti sono in isolamento domiciliare.



Inoltre 285 persone sono residenti o domiciliate nella nostra provincia. Nelle ultime 24 ore, infine, sono stati eseguiti 1.130 tamponi molecolari (2.436.858 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 4.583 test antigenici (4.182.973).