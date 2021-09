Coronavirus in Abruzzo, dati in miglioramento: 135 guariti ma ci sono 85 nuovi casi

Per quanto riguarda la situazione dei contagi da coronavirus in Abruzzo, la Regione segnala oggi che i dati sono in miglioramento: 135 guariti, ma ci sono 85 nuovi casi (di età compresa tra 2 e 95 anni). Dei nuovi positivi, 26 sono residenti in provincia di Pescara.

Nessun altro decesso. Sono inoltre 72 i ricoverati in area medica (-6), con 6 pazienti in terapia intensiva (+1) e 2108 persone in isolamento domiciliare (-46). Nelle ultime 24 ore, infine, sono stati eseguiti 3049 tamponi molecolari e 5673 test antigenici.