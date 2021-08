Coronavirus in Abruzzo, il bollettino: 141 nuovi positivi e 60 guariti nelle ultime 24 ore

Secondo l'ultimo bollettino della Regione sono 141 (di età compresa tra 1 e 88 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo. Un nuovo decesso, 60 guariti. 48 pazienti (-5 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (invariato rispetto a ieri) è in terapia intensiva e gli altri 1833 (+83 rispetto a ieri) si trovano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.



Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2793 tamponi molecolari (1284423 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 3400 test antigenici (617176). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari al 2.27%.