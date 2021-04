Coronavirus, 238 nuovi positivi in Abruzzo su 5939 tamponi: 13 i decessi accertati nelle ultime 24 ore

Sono 238 i nuovi contagi da Coronavirus accertati in Abruzzo nelle ultime 24 ore. Lo ha fatto sapere il servizio prevenzione e tutela della salute della Regione. I tamponi eseguiti sono 4281 tamponi molecolari e 1658 test antigenici. I nuovi contagi hanno un'età fra 5 mesi e 93 anni e sono così suddivisi sul territorio regionale:

102 provincia dell'Aquila

77 provincia di Chieti

10 provincia di Pescara

44 provincia di Teramo

4 con residenza in accertamento

Tredici i nuovi decessi accertati, 55277 guariti (+201), 10226 attualmente positivi (+23), 557 ricoverati in area medica (-14), 67 ricoverati in terapia intensiva (-1), 9602 in isolamento domiciliare (+38).