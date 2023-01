Coronavirus in Abruzzo, l'andamento nell'ultima settimana: i guariti doppiano i nuovi casi, 12 decessi

Secondo quanto riferisce l’assessorato regionale alla sanità, sono 1.831 (di cui 996 reinfezioni) i contagi per Covid registrati tra il 21 e il 27 gennaio in Abruzzo, con 440 persone residenti o domiciliate in provincia di Pescara. Il bilancio dei pazienti deceduti è invece di 18 nuovi casi tra i 75 e i 98 anni, di cui 6 risalenti a periodi precedenti e comunicati solo questa settimana dalle Asl. I nuovi morti, dunque, sono 12. I guariti, infine, sono 2.913.

Tra i positivi di quest'ultima settimana, 111 pazienti (-44 rispetto a venerdì scorso) sono ricoverati in ospedale in area medica, mentre 4 (-4 rispetto a venerdì scorso) si trovano in terapia intensiva e i restanti sono in isolamento domiciliare. Eseguiti inoltre 3.666 tamponi molecolari (2.573.809 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 10.116 test antigenici (4.777.753).