Coronavirus in Abruzzo, l'andamento nell'ultima settimana: i nuovi casi superano (di poco) i guariti

Sono 544 (di cui 168 reinfezioni) i nuovi casi di positività al Covid registrati in Abruzzo nella settimana compresa tra il 18 e il 24 marzo. Per quanto riguarda i decessi, invece, ci sono 5 nuovi casi tra gli 80 e i 92 anni, di cui 2 che risalgono a periodi precedenti ma che sono stati comunicati solo oggi dalle Asl. I guariti sono 506.



Dei nuovi positivi, 114 sono residenti o domiciliati in provincia di Pescara, mentre 53 pazienti (-10 rispetto a venerdì scorso) sono ricoverati in ospedale in area medica, 1 (-1 rispetto a venerdì scorso) si trova in terapia intensiva e i restanti sono in isolamento domiciliare. Eseguiti, infine, 2.117 tamponi molecolari (2.594.405 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 7.210 test antigenici (4.838.117).