Coronavirus in Abruzzo, l'andamento nell'ultima settimana: i guariti superano i nuovi casi

Sono 696 (di cui 257 reinfezioni) i casi positivi al Covid registrati tra il 18 e il 24 febbraio in Abruzzo. Lo fa sapere l’assessorato regionale alla sanità, aggiungendo che i decessi sono invece 11, di età compresa tra i 62 e i 93 anni. Tra questi, uno risale a periodi precedenti ed è stato comunicato solo questa settimana dalla Asl, mentre un altro è residente fuori regione. I guariti, invece, sono 712.

Per quanto riguarda i pazienti positivi, 197 sono residenti o domiciliati in provincia di Pescara, 100 (+19 rispetto a venerdì scorso) sono ricoverati in ospedale in area medica, 1 (-4 rispetto a venerdì scorso) si trova in terapia intensiva e i restanti sono in isolamento domiciliare. Nell’ultima settimana, infine, sono stati eseguiti 2.854 tamponi molecolari (2.585.857 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 7.462 test antigenici (4.810.067).