Coronavirus in Abruzzo, l'andamento nell'ultima settimana: 14 decessi, 4.682 nuovi casi e 6.733 guariti

Secondo gli ultimi dati comunicati dalla Regione, in Abruzzo sono 4.682 (di cui 714 reinfezioni) i casi di positività al Covid che si sono registrati tra il 17 e il 23 dicembre. Ci sono inoltre 14 decessi tra i 77 e i 97 anni, nonché 6.733 guariti.

Andando più nello specifico, 223 pazienti (-39 rispetto a venerdì scorso) sono ricoverati in ospedale in area medica, mentre 7 (+2 rispetto a venerdì scorso) si trovano in terapia intensiva e i restanti sono in isolamento domiciliare.



Sempre per quanto riguarda i positivi, 1.269 sono residenti o domiciliati in provincia di Pescara. Nell’ultima settimana, infine, sono stati eseguiti 4.228 tamponi molecolari (2.555.417 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 24.101 test antigenici (4.697.583).