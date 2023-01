Coronavirus in Abruzzo, l'andamento nell'ultima settimana: i guariti superano i nuovi casi, 12 decessi

Secondo quanto riferisce l’assessorato regionale alla sanità, sono 2.376 (di cui 1.137 reinfezioni) i nuovi casi di positività al Covid registrati in Abruzzo tra il 14 e il 20 gennaio. I guariti, invece, sono 3.905. Per quanto riguarda i decessi, se ne segnalano 12 di età compresa tra i 78 e i 95 anni.

Sempre relativamente ai positivi, 155 pazienti (-24 rispetto a venerdì scorso) sono ricoverati in ospedale in area medica, mentre 8 (+3 rispetto a venerdì scorso) si trovano in terapia intensiva e i restanti sono in isolamento domiciliare. Inoltre 547 persone sono residenti o domiciliate in provincia di Pescara.



Nell’ultima settimana, infine, sono stati eseguiti 3.645 tamponi molecolari (2.570.143 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 13.064 test antigenici (4.767.637).