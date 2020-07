Accertati in Abruzzo 3 nuovi casi di Covid-19, due in provincia di Pescara

Sono 3 i nuovi casi di positività al Covid-19 (Coronavirus) accertati nell'ultimo giorno in Abruzzo.

A farlo sapere è il servizio tutela e prevenzione della salute dell'assessorato alla Sanità.

Dunque sono 3 le persone risultate positive (di cui 2 residenti in provincia di Pescara e 1 in provincia di Chieti) ai tamponi eseguiti nel laboratorio di riferimento di Pescara e in quelli dell'istituto zooprofillatico di Teramo, dell'università di Chieti e dell'ospedale dell'Aquila.

Nessun nuovo decesso è stato registrato di pazienti contagiati, mentre 13 sono ricoverati in ospedale di cui 2 in terapia intensiva e 99 sono in isolamento domiciliare. Salgono a 2.777 coloro che sono stati dimessi o che sono guariti. Gli attualmente positivi sono 112.