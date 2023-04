“Cornetto Day” per chi donerà il sangue in occasione dell'apertura straordinaria dell'Avis

Si chiama “Cornetto Day” ed è l’iniziativa sponsorizzata da Avis Pescara in occasione dell’apertura straordinaria di domenica 30 aprile.

Dolce o salato? Dopo la donazione di sangue o plasma prevista una colazione con un cornetto dolce o salato.

Il nuovo presidente Marco Cozza informa di quanto sia fondamentale «prenotare la donazione ed eseguire tutti i controlli di legge per diventare donatori di sangue. Ogni giorno esistono emergenze che portano nomi differenti, ed è fondamentale affidarci al sistema trasfusionale in modo da effettuare donazioni periodiche e organizzate. La buona organizzazione di tutto il sistema in sinergia con il centro regionale sangue e il trasfusionale può aiutarci a raggiungere il fabbisogno giornaliero che il sistema richiede. Fiduciosi di una vostra collaborazione, vi aspettiamo nel centro raccolta sangue di Pescara in piazza Salvo D’Acquisto 19/21».