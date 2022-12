Con i nuovi corner "Casa & famiglia" l'accesso ai servizi postali è più semplice e diretto: presto anche l'offerta luce e gas

Attivati anche a Pescara i primi corner “Punto Poste casa & famiglia” in tre uffici della città e nello specifico nelle sedi di corso Vittorio Emanuele (poste centrali), via Passolanciano e via Verrotti. A loro si aggiungono anche quelli aperti a Penne e a Montesilvano in corso Umberto I. Si tratta di spazi dedicati dove si può trovare l'intera offerta di prodotti e servizi messi a disposizione da Poste Italiane che in versione “sportello” sono presenti anche nelle sedi di via Monti, viale d'Annunzio e via Cavour Uno spazio in cui i cittadini possono trovare l'intera offerta di prodotti e servizi dedicati.

I nuovi corner saranno il riferimento per chi vuole sottoscrivere, ad esempio, una polizza Rca Poste “Guidare sicuri” o anche attivare la PostePay evolution, inviare e ricevere bonifici e richiedere la domiciliazione delle utenze. Nello spazio dedicato sarà anche possibile accedere alle offerte di telefonia di Poste Italiane, sia mobile sia per la casa cambiando ade esempio il piano tariffario o aderendo al piano PosteMobile Casa disponibile anche nella versione con Fibra ultraveloce con prezzo bloccato e nessun vincolo di durata, oppure attivare, sostituire o ricaricare una Sim.

Ulteriori novità arriveranno nei prossimi mesi quando nei Punti sarà possibile informarsi ed aderire alle offerte luce e gas della società.

Nuovi servizi, dunque, ma anche quelli tradizionali saranno disponibili nei corner attivati. Si potranno aprire direttamente da lì libretti di risparmio postale ad esempio o buoni fruttiferi postali.