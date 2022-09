In viale Marconi installati i cordoli agli incroci senza rotatorie [FOTO]

Altra novità nella contestata viale Marconi nella zona di Porta Nuova a Pescara.

Adesso sono stati installati anche i cordoli negli incroci sprovvisti delle rotatorie.

Lo scopo di questi cordoli appare evidente ovvero quello di evitare che gli automobilisti attraversino la carreggiata nonostante la presenza della doppia linea continua.

Numerose, negli ultimi mesi, le infrazioni commesse dagli utenti della strada i quali, abituati a proseguire attraversando viale Marconi, non rispettavano la nuova vaibilità decisa lungo l'asse viario. I cordoli sono stati installati agli incroci con via Filippo Masci/via Italica, via Tommaso da Celano/via Corradino D'Ascanio e via Elettra. L'unico incrocio rimasto libero è quello con via Delfico/via Savonarola.

«È una misura per indurre gli automobilisti al corretto rispetto della viabilità stradale», conferma l'assessore a Mobilità, Viabilità e Trasporti, Luigi Albore Mascia.