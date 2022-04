“Il comandante generale e tutti i colleghi esprimono la propria vicinanza alla famiglia del sottocapo di 1^ classe Agnese Del Prete, operatore di volo in forza alla base aeromobili di Pescara, prematuramente scomparsa nella giornata di ieri”. Questo il messaggio di cordoglio apparso sulla pagina facebook della capitaneria di porto per esprimere il dolore per la scomparsa della giovane collega.