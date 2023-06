Morte del 19enne Marco Di Giovanni, il cordoglio della società Ambiente

"Con grande dolore la società Ambiente spa ha appreso la notizia della scomparsa del giovane Marco Di Giovanni per l’incidente stradale avvenuto due giorni fa in seguito all’impatto con il mezzo della società. Il consiglio di amministrazione, gli uffici, gli operatori presenti e tutta la società, esprimono il loro cordoglio per il fatto drammatico accaduto e manifestano la piena vicinanza alla famiglia Di Giovanni. Inviamo ai genitori, alla sorella di Marco ed ai parenti e vicini tutti, un profondo messaggio di sentite condoglianze per la gravissima perdita subita da parte di una famiglia molto amata nella nostra città e partecipe della sua vita lavorativa, umana e sociale".

Con queste parole la società rivolge il suo pensiero alla famiglia del giovane 19enne deceduto a seguito dell'incidente avuto proprio con un mezzo di Ambiente nella notte tra martedì 27 e mercoledì 28 giugno lungo la riviera nord, all'altezza di via Muzii.