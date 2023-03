Inizia la copertura delle buche con l'asfalto a caldo, Masci: "Al via il più grande intervento mai realizzato sulle strade"

La condizione delle strade di Pescara è sotto gli occhi di tutti: a farla da padrone sono le buche e lo sanno bene tutti coloro che utilizzano automobili, moto, scooter, bici e furgoni.

Sono numerose le strade ridotte in condizioni davvero pessime e il rimettere il solo asfalto a freddo è solo un palliativo il cui effetto svanisce o alla prima pioggia o dopo qualche settimana dall'intervento.

Ma l'amministrazione comunale adesso è pronta a correre ai ripari e lo fa partendo da via Celestino V.

«Con le temperature più alte finalmente possiamo usare l'asfalto a caldo per coprire le buche», annuncia il sindaco Carlo Masci, «abbiamo diviso la città in quattro zone per fare il più grande intervento mai realizzato sulle strade. Domani lo spiegheremo nei dettagli».