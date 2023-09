Nasce il coordinamento "La Via Maestra" in difesa della Costituzione, contro l’autonomia differenziata, la precarietà e lo stravolgimento della Repubblica parlamentare

Nasce a Pescara il coordinamento “La Via Maestra” che è composto da associazioni che hanno l'intento diffondere e approfondire, in maniera sinergica, i temi della manifestazione nazionale “La via Maestra” in programma il prossimo 7 ottobre a Roma.

A farne parte sono Cgil Pescara, Collettivo Zona Fucsia, Udi Pescara, Libertà e Giustizia, Fiab Pescara bici, Cidi Pescara, Arci Pescara, Anpi Pescara, Auser, Sunia, Federconsumatori, Biblioteca E. Di Nicola, Legambiente, Emergency - gruppo volontari di Pescara, Forum H2O, Jonathan, Mazi - Arcigay Pescara, Carrozzine Determinate.

Queste associazioni saranno le protagoniste di un percorso che, insieme ad altre associazioni, porterà al coinvolgimento e alla mobilitazione delle cittadine e dei cittadini in difesa della Costituzione, contro l’autonomia differenziata, la precarietà e lo stravolgimento della Repubblica parlamentare.



«Parte dunque un segnale molto forte dal da parte del territorio», si legge in una nota, «che vedrà l’organizzazione di tutta una serie di assemblee pubbliche nelle piazze e sui posti di lavoro, per combattere, con tutte le componenti della società civile, una battaglia in difesa dei diritti, sotto il segno dell’unita di intenti per cambiare il Paese attraverso un nuovo modello di sviluppo. Lavoro stabile, salari adeguati, diritto alla salute, istruzione, sostenibilità ambientale, pace, redistribuzione delle risorse. Un'idea concreta e precisa sulle proposte per cambiare le condizioni di vita e di lavoro nel nostro Paese. Idee e soluzioni che diventeranno un’unica e potente voce in piazza a Roma il 7 ottobre. Il neo comitato è aperto a tutte le associazioni che vorranno aderire e partecipare».