Torna l'iniziativa di Coop Alleanza "Dona la spesa" anche nel punto vendita di Montesilvano

Torna anche quest'anno l'iniziativa di Coop Alleanza "Dona la spesa" che prevede la possibilità per tutti i clienti che si recheranno sabato 17 ottobre in uno dei 300 punti vendita in Italia e potranno così acquistare e donare generi alimentari non deperibili come pasta, l’olio, la passata di pomodoro, lo zucchero, il latte confezionato e i prodotti per l’infanzia rispettando però le norme e le procedure per il Covid che impongono distanziamento sociale con i volontari che spiegheranno a voce i dettagli dell'iniziativa, mentre brochure e volantini saranno presi autonomamente dai clienti.

Una volta terminata la spesa, i prodotti da donare dovranno essere riposti in un contenitore riservato, che sarà segnalato fuori dalla barriera casse. Solo successivamente i volontari delle associazioni stoccheranno la merce, in sicurezza, per distribuirla alle persone e famiglie beneficiarie sul territorio.

In provincia di Pescara, l'iniziativa sarà presente nel punto vendita Coop di Montesilvano in Corso Umberto 32.