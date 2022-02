A Pescara, dopo un incidente, c'è chi tutela sicurezza e ambiente!

Un nuovo servizio, a costo zero per l'amministrazione, che consente di risistemare, 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, i tratti stradali di competenza comunali, subito dopo il verificarsi di un incidente stradale. Una funzione duplice: mettere in sicurezza le carreggiate e salvaguardare l'ambiente in caso di eventi che possano danneggiarlo, come la perdita di olio, carburante e altri materiali che potrebbero essere nocivi se non rimossi nel modo giusto. E' quanto previsto dalla convenzione stipulata tra il Comune e la società Sicurezza e Ambiente, l'unico soggetto autorizzato a svolgere il servizio. I costi sono coperti dalle compagnie assicurative che garantiscono l’Rca delle automobili coinvolti.

“Il corretto e tempestivo intervento è fondamentale anche in termini di prevenzione, visto che un’importante percentuale di incidenti che avvengono in Italia sono imputabili a insidie determinate dal mancato o inadeguato ripristino della piattaforma stradale a seguito di precedenti incidenti”, sottolinea in una nota la società che assicura interventi rapidi su segnalazione delle forze dell’ordine o del personale del Comune tramite chiamata all’apposito numero verde 800 898989, per procedere a ripulire la strada e a smaltire correttamente i rifiuti liquidi e solidi raccolti, nel rispetto del codice della strada e dell’ambiente.