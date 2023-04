Siglata una convenzione tra Coldiretti e polizia per i servizi fiscali e previdenziali

È stata siglata una convenzione in ambito fiscale e previdenziale tra Coldiretti Pescara e la segreteria provinciale del sindacato Fsp Polizia di Stato. L’accordo prevede un’assistenza specifica da parte del patronato Epaca e del Caf Coldiretti in favore degli iscritti al sindacato e dei loro familiari. Tutto nasce da un incontro con i propri iscritti organizzato dalla segreteria Fsp, nella persona del segretario generale provinciale Antonio Ronzone, e dal consigliere nazionale Walter Massimiliani, tenutosi nella sala riunioni della questura con Gianluca Di Meo in qualità di esperto di previdenza pubblica, l’avvocato Alessandro Di Sciascio e il commissario Elio D’Anna, mentre per il sistema Coldiretti sono intervenuti il responsabile provinciale Epaca Giuliano Giansante e la coordinatrice provinciale del Caf Francesca Pastore.

“Abbiamo accolto con grande interesse la possibilità di assistere gli iscritti al sindacato Fsp con i nostri servizi – ha dichiarato il direttore di Coldiretti, Roberto Rampazzo – Un ulteriore passo avanti per una rete sociale sempre più forte e in linea con le esigenze delle persone, non solo delle imprese, come previsto dalla mission del nostro patronato”. Soddisfatto anche il responsabile Epaca Giansante, che ha evidenziato come negli ultimi anni siamo aumentati i lavoratori del comparto pubblico che hanno scelto Epaca per l’assistenza previdenziale per supporto relativo a ricongiunzioni o riscatti, riliquidazioni di pensioni o verifiche delle decorrenze di pensione.