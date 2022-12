Nell'istituto alberghiero il convegno "Combattere l’usura-il buon uso del denaro" con l'associazione Codici

"Combattere l'usura-il buon uso del denaro contante".

Questo il titolo del convegno in programma lunedì 5 dicembre alle ore 10:30 nell’aula magna dell’istituto alberghiero Ipssar "De Cecco" di Pescara, in via dei Sabini.

A promuovere l'evento è proprio la scuola con l'associazione Codici.

L’evento si aprirà con i saluti della dirigente scolastica Alessandra Di Pietro e di Giovanni D’Andrea, segretario regionale dell’associazione "Codici Abruzzo". Interverranno Vito Casarella, comandante del gruppo tutela economica del nucleo polizia finanziaria di Pescara; Nicola Trifuoggi, magistrato e consulente giuridico di Codici Abruzzo; Ernesto Grippo, comandante della polizia municipale di Roseto degli Abruzzi e don Antonio De Grandis, presidente del tribunale ecclesiastico Abruzzo e Molise.