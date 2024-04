Controreplica della Tiboni all'Ente manifestazioni pescaresi sulla situazione finanziaria: "Dietrologia e accuse poco credibili"

Non si placa il botta e risposta a distanza fra la presidente dei Premi Flaiano Carla Tiboni e l'Ente manifestazioni pescaresi con il presidente Valter Meale, in merito alla gestione finanziaria dell'ente pubblico. La Tiboni aveva accusato e criticato la governance dell'Emp dopo la notizia del pignoramento per debiti pari a 38 mila euro, e Meale aveva replicato che l'ente sta pagando i propri debiti e soprattutto anche i debiti accumulati dalle gestioni precedenti. Ora la Tiboni controreplica:

"Fare dietrologia non fornisce chiarezza per la situazione dell’Ente manifestazioni pescaresi, ma soprattutto attribuire la colpa alle precedenti gestioni, e’ troppo scontato e poco credibile. Fortunatamente la legge che impone la trasparenza, ci aiuta a leggere le situazioni patrimoniali che si sono susseguite negli anni, in cui spicca una voce che l’Emp si trascina da anni: l’intervenuta rateizzazione della Tari con Adriatica Risorse per € 26.162,77. Quindi la rateizzazione (anni 2014+2017+2018) già e’ esistente, ma non pagata. Si aggiunge la Tari non pagata per l’anno 2021 pari ad € 5.980,48 e si presume così anche per la Tari 2022 e 2023 fino ad arrivare al pignoramento di 38.000,00 euro. Sembra che i conti tornino. Non e’ credibile ciò che dice il Presidente Meale e cioè che il Comune non paghi i finanziamenti e lo stesso il Ministero e la Regione, senza considerare i fondi Fus. Insisto nella richiesta di una indagine su cosa stia accadendo all’Emp. È una questione di trasparenza, ormai. "