Riunione in Prefettura per i nuovi controlli con la zona rossa: "Maggiore attenzione nei comportamenti"

Riunione nella Prefettura di Pescara questa mattina, martedì 17 novembre, per fare il punto sui nuovi controlli da attivare a partire da domani per la zona rossa decisa per l'Abruzzo.

L'incontro tecnico di coordinamento interforze è stato presieduto dal prefetto Giancarlo Di Vincenzo.

«Nel corso della riunione», sottolinea il prefetto, «è stata svolta un’attenta analisi ai fini di una rimodulazione dei controlli da parte delle forze dell’ordine, per assicurare il rispetto delle misure di cui all’art. 3 del Dpcm 3 novembre 2020, che trovano applicazione, alla luce dell’ordinanza del presidente della giunta regionale numero 102 firmata ieri, in tutto il territorio della Regione Abruzzo».

«Dall’attività svolta dalle forze dell’ordine nei giorni scorsi», si legge in una nota della Prefettura, «è comunque emersa una tendenziale responsabilizzazione dei comportamenti dei cittadini, in linea del resto a quanto già accaduto nei mesi scorsi. Ferma restando l’implementazione delle attività di controllo da parte delle forze dell’ordine, il prefetto ribadisce l’importanza di un’ulteriore, maggiore attenzione nei comportamenti da parte di tutti ai fini del rispetto della nuova disciplina, che entrerà in vigore dalla giornata di domani».

Si ricorda, infine, che sul sito del Governo (www.governo.it) possono essere consultate le risposte alle domande più frequenti poste dai cittadini.