Intensificati ulteriormente i controlli con tamponi e tracciamento sui passeggeri in transito all'aeroporto di Pescara

All'aeroporto di Pescara aumentano ulteriormente le misure di sicurezza sul fronte dell'individuazione dei positivi al Covid. Lo ha fatto sapere Daniela Terreri, del cda della Saga. I controlli sono stati ulteriormente intensificati dopo le 9 persone positive scoperte sul volo proveniente da Malta, risultate contagiate dalla variante Delta. Il volo era composto da 70 persone ed era atterrato lo scorso 13 luglio.

“Gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (Usmaf) garantiscono non solo la massima attenzione in aeroporto, relativamente alle verifiche previste dai protocolli sanitari, ma anche costanti controlli domiciliari per quei passeggeri che hanno l'obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e ad un periodo di 5 giorni di isolamento fiduciario presso l'abitazione o la dimora dichiarata nella dplf ( Digital Passenger Locator Form).

Controlli domiciliari che si rendono quanto mai necessari, ora, in cui la situazione epidemiologica è sotto controllo ma

che rischierebbe di essere compromessa in caso di inosservanza delle normative vigenti in materia."

L'obiettivo, spiega la Terreri, è quello di avviare un monitoraggio immediato e il tracciamento dei contatti in caso di positività in modo da evitare la diffusione della variante. L'aeroporto di Pescara risulta quindi un approdo sicuro e il territorio regionale verrà tutelato al massimo dal rischio di espansione del virus.