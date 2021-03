Controlli anti Covid, nel prossimo fine settimana e a Pasqua divieto di stazionamento in tre piazze di Pescara

Riunione questa mattina 26 marzo in prefettura per il comitato provinciale dell'ordine e la sicurezza pubblica, al quale hanno preso parte oltre al prefetto Di Vincenzo che ha presieduto la riunione, il sindaco Masci, il presidente della provincia Zaffiri, il questore Liguori, il colonnello dei carabinieri Gambardella, il colonnello della guardia di finanza Grisorio, i comandanti delle polizia locali di Pescara, Montesilvano e Spoltore e i dirigenti della polizia stradale e ferroviaria.

Nel corso della riunione sono stati esaminati i controlli da mettere in campo nel prossimo fine settimane e nel corso delle giornate delle festività pasquali, con l'esigenza di disporre a Pescara sia nel prossimo week end che nelle giornate del 3,4 e 5 aprile il divieto di stazionamento in piazza Muzii, in piazza Salotto e in piazza Sacro Cuore.

Saranno svolti controlli anche in spiaggia da parte della capitaneria di porto, sulla mobilità infracomunale, sui passeggeri della rete ferroviaria, nei parchi e aree verdi che attirano persone durante il periodo pasquale. Il presidente Zaffiri ha assicurato, così come i comandanti delle polizia locali, la massima attenzione per monitorare e controllare il territorio e le vie di accesso alla città.