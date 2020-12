Per la settimana dell'Immacolata controlli straordinari per il rispetto del divieto di spostamento fra Comuni

Riunione tecnica del coordinamento interforze questa mattina 7 dicembre in prefettura a Pescara, disposta dal prefetto Di Vincenzo e alla quale hanno partecipato il questore Liguori, il comandante del reparto operativo dei carabinieri La Rocca, il vicecomandante provinciale della guardia di finanza Misri, ed i comandanti o rappresentanti delle polizie municipali di Pescara, Montesilvano, Spoltore e Città Sant'Angelo Palestini, Casale, D'Orazio e Di Pasquale.

Al centro del vertice il rispetto delle normative e dpcm sul Covid, per prevenire assembramenti e violazioni sugli spostamenti fra comuni, che restano vietati anche in zona arancione se non per esigenze lavorative, situazioni di

necessità o motivi di salute.

Si è deciso così di rafforzare con controlli straordinari le attività delle forze dell'ordine nella settimana appena iniziata che comprende la festa dell'Immacolata dell'8 dicembre.