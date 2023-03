Decisi in prefettura maggiori controlli per la sicurezza di corso Vittorio Emanuele II

Riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in prefettura a Pescara per esaminare la situazione di corso Vittorio Emanuele II e delle aree limitrofe dopo la lettera inviata dall'avvocato Gianluca Giordano per conto di un gruppo di cittadini e commercianti della zona.

Nella missiva viene segnalato lo stato di degrado sociale della zona con risse, danneggiamento dei negozi e spaccio di droga a ogni ora del giorno e della notte.

Alla riunione, presieduta dal prefetto Giancarlo Di Vincenzo, hanno preso parte il suo vice Gaetano Losa, il questore Luigi Liguori, il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Riccardo Barbera, il colonnello Giuseppe Pastorelli della guardia di finanza, l'assessore comunale alla Sicurezza, Adelchi Sulpizio, e il comandante della polizia locale, Danilo Palestini.

«All'esito di una valutazione complessiva», fanno sapere dalla prefettura, «pur non essendo emersa la presenza di significativi indici criminosi, è stata condivisa la decisione di procedere a un rafforzamento delle attività di controllo del territorio da parte delle forze di polizia, al fine di accrescere la percezione della sicurezza nei cittadini e negli esercenti della zona».

Inoltre, emerge dalla riunione del comitato, che «dal Comune è stato segnalato che è in corso l'ampliamento del sistema di videosorveglianza in quell'area, atteso che alle telecamere già esistenti in corso Vittorio Emanuele II andranno ad aggiungersi le telecamere previste nell'area del parcheggio "Bingo", i cui lavori sono stati ultimati».