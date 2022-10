Caro bollette, dall'associazione Codici la proposta alla Regione per evitare i distacchi delle utenze e tutelare i cittadini

Per arginare il caro bollette che sta mettendo in ginocchio tante famiglie anche in Abruzzo e quindi anche a Pescara, l'associazione Codici presenterà, tramite il vicepresidente del consiglio regionale Domenico Pettinari (M5s), una proposta alla Regione chiedendo di portare sul tavolo mnisteriale, spiega lo stesso, “una modifica di legge che obblighi i gestori, di energia elettrica e gas, a non effettuare i distacchi in pendenza di reclamo o quando è stata presentata una conciliazione presso l’Autorità (Arera). Inoltre, qualora fosse già stata eseguita l’interruzione del servizio, prevedere l’immediato riallaccio senza spese a carico dell’utente, fino alla definizione della controversia. Anche attraverso un 'provvedimento di urgenza' da presentare contestualmente alla domanda di conciliazione, così come già avviene per la telefonia”.

Proprio lo sportello Conciliazione, sottoinea la responsabile dello stesso per l'associazione Codici Ciriaca Di Prospero, è quello che in questo periodo sta lavorando di più per aiutare i cittadini. “Negli ultimi mesi abbiamo ricevuto centinaia di segnalazioni di utenti che ricevono bollette esorbitanti e che non riescono a far valere i propri diritti nei confronti dei giganti energetici e telefonici che hanno una posizione predominante. Abbiamo ottenuto importanti risultati come, per esempio, l’annullamento del debito di un utente che ha ricevuto una fattura gas di 3mila per un contatore fantasma mai esistito; o una società che ha ricevuto una fattura gas 2mila 500 per doppia fatturazione o l’annullamento di fatture telefoniche per 20mila 500 per inadempimento contrattuale o un bar che ha ricevuto fattura acqua per 35mila completamente annullata per ritardata cessazione e perdita, oppure un utente domestico che ha ricevuto un’unica fattura gas di 13mila poi annullata per prescrizione o il caso di una pizzeria che ha ricevuto fatture luce per l’importo di 4mila tutto stornato per contratto non richiesto. Noi stiamo lavorando moltissimo, ma una cosa è certa le normative devono cambiare”, chiosa.

“Sicuramente – spiega ancora Pettinari - la soluzione proposta è una soluzione di emergenza che deve essere affiancata da altre misure strutturali. Lo scopo immediato da raggiungere è quello di tamponare i distacchi selvaggi che stanno subendo gli utenti che si trovano nell’impossibilità di pagare e ai quali non è stata concessa una rateizzazione calibrata sulle proprie disponibilità economiche. Mi auguro che il centrodestra abruzzese, che oggi vede un governo nazionale della sua stessa compagine politica, non si scosti dalle sue responsabilità e se necessario sbatta anche i pugni sui tavoli ministeriali. Non c'è tempo da perdere. Questa mozione deve essere calendarizzata il prima possibile per avere l'ok di Regione Abruzzo e poi deve viaggiare verso Roma per dare risultati e risposte concrete a chi è in difficoltà”, conclude.

A presentare la proposta oltre a Pettinari e Di Prospero, era presente anche il segretario regionale di Codici Giovanni D’Andrea. L'invito a tutti i cittadini che hanno problemi sulle bollette di gas, luce, acqua e telefonia, è quello di rivolgersi presso lo sportello di Codici di Pescara (via Carlo Alberto Dalla Chiesa 15) aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 16 alle 18.30 oppure contattando i numeri 085 77211 e 339 8601573.