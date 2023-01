"Dalla Regione Abruzzo 10mila euro in meno al Premio Flaiano", la delusione della presidente Tiboni

«Anche quest'anno i Premi Flaiano hanno la sorpresa dei finanziamenti regionali, al ribasso, naturalmente. Ma non si può fare l'abitudine a una valutazione disattenta che non considera la qualità dell'evento e che applica criteri che non sono contenuti nella legge regionale 55/2013».

A dirlo è la presidente dei Premi Internazionali Flaiano, Carla Tiboni.

La Tiboni segnala come per il 2022 il contributo ricevuto sia inferiore di 10mila euro rispetto al precedente.

«Diecimila euro in meno che sono di vitale importanza per un premio che fa della propria internazionalità un punto fermo, a dispetto di festival locali che si autocelebrano e si collocano già nel panorama internazionale e che invece sono un episodio cittadino, ma che godono di maggiore grazia», aggiunge la Tiboni, «viene ancora una volta il dubbio che ci sia una attenzione particolare a ridurre il finanziamento per i premi, per un evento che non deve dimostrare più nulla, né per qualità né per importanza, eppure accade anche quest'anno che i premi escano sconfitti dall'aiuto della Regione Abruzzo. In un momento importantissimo per Ennio Flaiano, in cui finalmente è unanimemente riconosciuta la grandezza di questo intellettuale del Novencento, maestro della sceneggiatura e del giornalismo, sembra che si voglia minare il lavoro enorme e instancabile che Edoardo Tiboni, attraverso l'associazione Flaiano e i premi Flaiano, ha svolto per quasi cinquant'anni, con lungimiranza, avendo capito il genio dell'intellettuale conterraneo che rischiava di andare dimenticato».

La speranza, adesso, è che per l'importante edizione numero 50 ci sia uno sforzo comune da parte di tutte le istituzioni affinché si possa celebrare al meglio.