Dal Comune contributo di 200 euro agli studenti che sceglieranno le scuole di Popoli

Un contributo di 200 euro agli studenti che decideranno di frequentare le scuole di Popoli.

È quello che annuncia il sindaco Dino Santoro riferendo del progetto "La scuola rinasce", come riferisce l'agenzia Dire.

Il contributo sarà erogato a coloro che si iscriveranno nel prossimo anno scolastico alle scuole superiori del territorio, dall\'istituto professionale con indirizzi Manutenzione e assistenza tecnica, Gestione delle acque e risanamento ambientale, Servizi per la sanità e l'assistenza sociale, al liceo scientifico.

E con i 200 euro si potranno acquistare libri di testo, materiale didattico e biglietti per i mezzi di trasporto.

«Il progetto», spiega il primo cittadino, «ha lo scopo di definire e sostenere una nuova azione formativa che assicuri tecnici specializzati e nuove professionalità negli interessi dell\'intero territorio. Con l'azione congiunta di Comune, istituzione scolastica e aziende del territorio gli obiettivi che vogliamo raggiungere sono quelli di rispondere a nuovi segmenti di utenza, evitare la sovrapposizione con indirizzi già operanti in zone limitrofe e intercettare in modo più efficace gli interessi e le richieste degli studenti ampliando le risposte formative».