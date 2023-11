Sì della giunta al contributo annuale di 1.100 euro per adottare uno dei cani di via Raiale

Definito lo stanziamento “una tantum” in favore di coloro che decideranno di adottare uno dei 38 cani ospiti della struttura di via Raiale: il contributo annuo che l'amministrazione concederà agli adottanti è di 1.100 euro, come riferito nei giorni scorsi dal sindaco Carlo Masci.

Con il “sì” della giunta al provvedimento dunque si dà ufficialmente il via alla misura annunciata quando la stessa amministrazione aveva fatto sapere della chiusura della struttura che ci sarà entro il 31 dicembre. Annuncio che ha fatto esplodere una polemica divenuta nel tempo sempre più aspra e che vede contrapporsi la Lega del Cane che il canile lo gestisce insieme ai consiglieri di minoranza di Palazzo di Città oltre ad altre associazioni che sabato 4 novembre hanno manifestato in piazza, e l'amministrazione stessa con in prima linea il sindaco e l'assessore comunale alla Tutela del benessere animale Nicoletta Di Nisio.

Anche sulle adozioni sono state espresse perplessità perché molti dei cani di via Raiale, sostiene chi protesta, non sarebbero adottabili viste le problematicità che hanno e che attualmente sono oggetto di percorso di recupero con gli educatori cinofili. Tema questo che ha portato allo scontro dopo la decisione, vista la chiusura e la polemica sui lavori che potrebbero sostiene l'uno, consentire di avere l'autorizzazione sanitaria e che invece sarebbero totalmente inutili sostiene l'altro, di trasferire i cani nella struttura di Civitella Casanova.

Il contributo stanziato e il contenuto della delibera 830 della giunta comunale:

Se lo scontro va avanti, anche l'amministrazione lo fa promuovendo dunque le adozioni che, al di là di tutto, sono sempre un auspicio quando si tratta di animali che famiglie non le hanno e nel caso di via Raiale lo fa stanziando un contributo, si specifica nella delibera, pari a circa 3 euro al giorno per la durata di un anno: il costo medio giornaliero nelle strutture, si specifica nella delibera e nella relazione allegata, è di 3,50 euro. Un contributo che verrà corrisposto per una percentuale pari al 40 per cento al momento dell'adozione o dell'affidamento temporaneo o per una percentuale del 20 per cento ogni tre mesi anticipatamente rispetto al trimestre di riferimento.

Le domande saranno ovviamente sottoposte ai controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni perché requisiti da rispettare ci sono. La presunta spesa complessiva attuale prevista è di 4mila 200 euro per l'anno 2023, ma la giunta “si riserva la facoltà di incrementare le risorse qualora le istanze di adozione e di affidamento temporaneo dovessero essere in numero tale da superare quelle corrispondenti alle risorse attualmente stanziate, e comunque di valutare, anche per la prossima annualità 2024, l’opportunità di prevedere un analogo contributo a favore dei soggetti che intendono adottare o prendere in affidamento temporaneo i cani di proprietà del Comune di Pescara”.

Nella delibera si specifica come “tra gli obiettivi di questa amministrazione riveste particolare importanza quello di promuovere il benessere degli animali favorendone la corretta convivenza con l’uomo, anche in funzione del rispetto dell’ambiente, dell’igiene e della sanità pubblica” e che “l'amministrazione ha sempre dimostrato sensibilità verso il tema della difesa degli animali e il rispetto degli stessi, considerata anche l’importanza che gli animali, soprattutto quelli d’ affezione, rivestono nel tessuto sociale e cittadino”.

La misura dunque, si legge ancora, risponde pienamente all'articolo 1 comma 7 del regolamento comunale secondo cui l'ente “ha lo scopo di favorire l’affidamento e l’adozione degli animali che vivono presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate a incentivare l’adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo anche attraverso la sterilizzazione degli animali”. Vista la situazione di via Raiale su cui pende ora la prescrizione di chiusura della Asl, si è dunque deciso di stanziare l'incentivo.

I requisiti da soddisfare per adottare uno dei cani di via Raiale e avere il contributo annuale:

Stabiliti dunque anche i criteri per avanzare la richiesta di adozione o affidamento temporaneo che prevede anche il consenso scritto per autorizzare l'ufficio Tutela mondo animale del Comune a fare tutti i controlli del caso per accertare che l'animale “venga accudito con attenzione e amorevolezza”.

Questi dunque i requisiti da soddisfare per poter fare domanda di adozione-affidamento e dunque ottenere il contributo annuale da 1.100 euro: