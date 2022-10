Contributi del Comune per il canone di locazione, domande entro il 2 novembre

Contributi dal Comune di Pescara ai cittadini per il pagamento del canone di locazione.

Avviso pubblico dell'ente per l'assegnazione del contributo a sostegno del pagamento del canone di locazione per l'anno 2021.

La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissato a mercoledì 2 novembre alle ore 12.

Per tutti i dettagli basta collegarsi al seguenti link: https://www.comune.pescara.it/node/7015