A Spoltore contributi per le attività dei minori nei centri estivi

Verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Spoltore domani, martedì 30 agosto, l'avviso pubblico per i contributi in rimborso alle spese sostenute per le attività dei minori nei centri estivi.

Sarà possibile presentare le domande di partecipazione fino al 31 gennaio 2023.

L'avviso si rivolge alle famiglie con figli minorenni a carico per la frequenza, tra il primo giugno e il 31 dicembre 2022, di centri estivi diurni con funzione educativa e ricreativa e concernenti lo studio delle materie Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica).

È possibile chiedere l'agevolazione solo se i gestori del centro estivo sono iscritti all'apposito albo creato dal Comune, secondo quanto previsto dalla normativa per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa. «Si tratta di un progetto per ridurre le conseguenze negative legate al lockdown per il Covid-19», spiega l'assessore alle Politiche Sociali, Nada Di Giadomenico, «questo avviso arriva tardi rispetto alla stagione estiva, ma l'agevolazione andrà a coprire retroattivamente anche iniziative già svolte, oltre a quelle alle quali i ragazzi possono partecipare fino alla fine del 2022».

«Rispetto agli anni precedenti», evidenzia il sindaco Chiara Trulli, «è stata alzata la soglia Isee di 4000 euro, quindi ci aspettiamo una più ampia partecipazione da parte delle famiglie. Vogliamo sempre più andare incontro alle loro esigenze, specie di quelle in maggiore difficoltà». I cittadini residenti nel comune di Spoltore possono presentare domanda se hanno Isee non superiore a 18 mila euro: va utilizzato il modulo disponibile sul sito istituzionale www.comune.spoltore.pe.it, che può essere consegnato attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno, una pec o a mano, all'ufficio protocollo del Comune (lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30; il martedì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 17:30). Il contributo massimo per ciascun bambino o adolescente ammesso è di 70 euro a settimana, per un massimo di 5 settimane.